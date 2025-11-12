В США сбои в авиаперевозках не удастся быстро устранить даже после окончания шатдауна

На восстановление уйдет время, отметил американский министр транспорта Шон Даффи

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Сбои в расписании американских авиаперевозчиков не удастся быстро ликвидировать даже после возобновления частично приостановленного сейчас финансирования федерального правительства (шатдауна). Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на министра транспорта США и исполняющего обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Шона Даффи.

Чиновник не смог назвать сроков возобновления нормального функционирования аэропортов после завершения шатдауна, отметив, что на восстановление уйдет время. По данным специализированного портала FlightAware, 11 ноября в США были отменены 2,4 тыс. рейсов. На начало 12 ноября уже сообщается об отмене 1,2 тыс. авиарейсов.

10 ноября вечером Сенат Конгресса США поддержал продолжение финансирования работы федерального правительства сроком до 30 января 2026 года включительно. Документ позволяет преодолеть рекордную по продолжительности приостановку работы американского правительства (шатдаун), которая уже превышает 42 дня. В случае одобрения нижней палатой Конгресса законопроект передадут на подпись президенту США Дональду Трампу.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь 1 октября в связи с отсутствием финансирования из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняли друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.