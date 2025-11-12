NBC: американцы рискуют остаться без итальянских макарон из-за тарифов Трампа

Тарифы на экспорт итальянских макарон, утвержденные администрацией США в сентябре, составляют 92%, но Минторг Соединенных Штатов предварительно одобрил их повышение до 107% с 2026 года

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Популярные в США макаронные изделия из Италии в скором времени могут значительно подорожать, либо их экспортеры и вовсе могут прекратить поставки своей продукции на американский рынок. Как отмечает телеканал NBC, причиной этому стала тарифная политика президента США Дональда Трампа.

По данным NBC, текущие тарифы на экспорт итальянских макарон, утвержденные американской администрацией в сентябре, составляют 92%, но Минторг США предварительно одобрил их повышение до 107% с нового года. Ведомство поясняет свое решение тем, что таким образом оно уравняет конкуренцию между итальянцами и американскими производителями макарон.

NBC отмечает, что подобные пошлины еще больше увеличат цены на эти популярные в Соединенных Штатах продукты питания, но также могут привести и к полной остановке поставок итальянских макаронных изделий на американский рынок. Со ссылкой на крупнейшую в Италии фермерскую ассоциацию Coldiretti телеканал сообщил, что столь высокие тарифы могут заставить итальянцев "практически свести на нет экспорт в США". В частности, поставки могут прекратить такие бренды, как Barilla, La Molisana, Garofalo и Rummo.