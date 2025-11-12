МЭА ждет сохранения экспорта газа России в 160 млрд куб. м до 2035 года

Экспорт СПГ из России останется на уровне 50 млрд куб. м ежегодно, отметили в докладе агентства

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует сохранение экспорта газа из России до 2035 года на уровне около 160 млрд куб. м в год, сжиженного природного газа (СПГ) - примерно 50 млрд куб. м, говорится в ежегодном докладе агентства.

Согласно сценарию политики (Current Policies Scenario), добыча газа в России до 2035 года останется на уровне 680 млрд куб. м. При этом РФ удвоит поставки газа в Китай с 40 млрд куб. м в 2024 году до 80 млрд куб. м в 2035 году. "Трубопровод "Сила Сибири" в настоящее время работает на полную мощность, а трубопровод "Сила Сибири - 2" с проектной мощностью 50 млрд куб. м, как предполагается, будет наращивать объемы с середины 2030-х годов", - говорится в докладе. Россия также увеличит поставки в Каспийский регион.

"Газовые месторождения в западной Сибири получат "вторую жизнь" с середины 2030-х годов на фоне наращивания поставок в Китай по "Силе Сибири - 2". Это позволит сохранить добычу на Ямбурге и Уренгое и даст потенциал сдержанного роста на Бованенково", - отмечают в МЭА.

Экспорт СПГ из России останется на уровне 50 млрд куб. м ежегодно до 2035 года. При этом, несмотря на появление альтернативных рынков для российского газа, чистый доход РФ от экспорта газа может остаться ниже уровня 2021 года вплоть до 2050-х годов, считают в агентстве.

"В целом, наш анализ показывает, что России предстоит нелегкая борьба за восстановление преимущества среди мировых экспортеров газа, несмотря на весьма конкурентоспособные затраты на добычу", - указывается в докладе. Доля России в международной торговле газом, которая составляла почти 25% в 2021 году, больше не приблизится к этому уровню. По одному из сценариев, к 2035 году она составит 10%.