МЭА: РФ может снова стать вторым крупнейшим мировым экспортером нефти до 2050 года

На первом месте останутся ближневосточные страны, на которые сейчас приходится около 50% мирового чистого экспорта, отметили в агентстве

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия может вновь стать вторым крупнейшим мировым экспортером нефти и нефтепродуктов до 2050 года, считает Международное энергетическое агентство (МЭА).

"Чистый экспорт нефти из РФ в 2035 году (7 млн б/с) на 0,2 млн б/с ниже, чем в Северной Америке, но Россия вновь станет вторым в мире чистым нефтеэкспортером к 2050 году на фоне снижения экспорта Америк в 40-х годах", - говорится в докладе МЭА.

На первом месте останутся ближневосточные страны, на которые сейчас приходится около 50% мирового чистого экспорта. Поставки из Северной Америки вырастут с 1,5 млн баррелей в сутки (б/с) до 7 млн б/с в 2035 году и затем в 2040-х годах начнут снижаться в связи с сокращением добычи, ожидает агентство.

Поставки нефти из Центральной и Южной Америки с 2024 по 2050 годы вырастут более чем вдвое благодаря увеличению добычи в Гайане и Аргентине, а позже - Венесуэле, считает МЭА. Африка после 2035 года, по прогнозу агентства, перестанет быть чистым нефтеэкспортером из-за постепенного снижения производства и параллельно - роста спроса на 2,8 млн б/с с 2035 до 2050 года.