Выручка VK Tech по МСФО за девять месяцев выросла на 38,9%

Показатель составил 10,7 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Выручка разработчика корпоративного программного обеспечения (ПО) VK Tech по МСФО по итогам января - сентября 2025 года увеличилась на 38,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 10,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составила 1,5 млрд рублей. Рентабельность EBITDA достигла 13,9%.

Доля рекуррентной выручки (не связанной с оказанием единоразовых услуг клиентам) VK Tech выросла в два раза и превысила 75% от общей выручки.

Количество клиентов за отчетный период увеличилось в четыре раза, до 26,8 тыс. Прирост выручки от крупных клиентов составил 40,5%, а от клиентов малого и среднего размера - 34,8%.

VK Tech - российский разработчик корпоративного ПО для решения ежедневных задач бизнеса. Компания предоставляет готовую экосистему программных продуктов, которая включает облачную платформу, дата-сервисы, сервисы продуктивности, бизнес-приложения. Продукты VK Tech включены в реестр российского ПО и соответствуют требованиям ФСТЭК, поставляются в формате лицензий (On-Premise) и по подписке (On-Cloud).