В Приангарье приняли бюджет с дефицитом 9%

При формировании бюджета выделили три главных приоритета: поддержка участников СВО, выполнение соцобязательств и реализация нацпроектов

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 12 ноября. /ТАСС/. Дефицит бюджета Иркутской области в 2026 году запланирован на уровне около 24,8 млрд рублей или 9% от доходов. Для установки параметров бюджета на 2026 и плановый период 2027-2028 годов использовался консервативный прогноз социально-экономического развития региона, сообщила на сессии законодательного собрания области и.о. министра финансов области Екатерина Багайникова.

В среду на сессии законодательного собрания области проект бюджета региона на 2026 и плановый период 2027-2028 годов был принят в первом чтении.

"2026 год. Общий объем доходов - 275,1 млрд рублей, общий объем расходов - 300 млрд рублей, дефицит - 24,8 млрд рублей, верхний предел государственного долга на 1 января 2027 года - 92,5 млрд рублей", - сказала она. Таким образом, дефицит бюджета составит 9% от доходов.

По словам и.о. главы Минфина региона, при формировании основных параметров бюджета использован консервативный вариант прогноза социально-экономического развития региона, который отражает ухудшение внешнеэкономических факторов в условиях усиления санкционного давления, волатильности валютного курса и цен на мировых рынках, что снижает физические объемы экспорта и влияет на сроки реализации экспорториентированных проектов.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев подчеркнул, что при формировании бюджета было выделено три главных приоритета: поддержка участников СВО и членов их семей, выполнение социальных обязательств перед жителями области и реализация национальных проектов. "В структуре расходов областного бюджета по-прежнему наибольший удельный вес занимают расходы на финансирование социальной сферы - более 60%. Сегодня перед нами стоит важная задача - сохранить сбалансированность и устойчивость бюджета Иркутской области", - подчеркнул он.

Доходы бюджета на текущий год составляют 291,3 млрд рублей, расходы - 316,5 млрд рублей, дефицит порядка 25,2 млрд рублей или около 9% от доходов.