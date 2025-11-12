Минфин планирует в начале декабря разместить дебютные ОФЗ в юанях

Инвесторам предложат два выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минфин России планирует в начале декабря разместить дебютные гособлигации, номинированные в китайских юанях, сообщили в пресс-службе министерства.

"Минфин России сообщает о планируемом дебютном размещении государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в китайских юанях. Объемы эмиссии и ставки купонного дохода по выпускам будут определены по итогам сбора книги заявок, запланированного на 2 декабря 2025 года. Техническое размещение планируется 8 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.

Инвесторам будут предложены два выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, номинированных в юанях, со сроками до погашения от трех до семи лет. Номинал одной облигации - 10 тыс. юаней, купонный период - 182 дня.