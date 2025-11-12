В Госсовете разработают рекомендации по созданию цифровой площадки для госзакупок

Председатель комиссии по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" Павел Малков отметил, что в настоящее время Рязанская область реализует пилотный проект в этом направлении

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Комиссия Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" займется разработкой рекомендаций по созданию специализированной цифровой площадки для госзакупок, включающей решение всех технических вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Рязанской области с ссылкой на губернатора региона, председателя профильной комиссии Госсовета Павла Малкова.

В сентябре в Рязанской области запустили пилотный проект по государственным закупкам для образовательных учреждений через маркетплейс.

"Закупки для государственных нужд с использованием цифровых платформ - часть платформенной экономики. <...> Нужно доработать этот механизм для того, чтобы на платформе можно было комфортно купить все необходимое для государства, не только для системы образования. Определенный набор инструментов есть, но его недостаточно - нужна специализированная площадка для органов власти, нужны решения по техническим вопросам: подписание госконтрактов и обоснование их цен, реализация национального режима, специальные аналитика, отчетность и так далее, <...> этот процесс уже идет, <...> необходимо доработать нормативно-правовую базу и попробовать новые решения. На площадке комиссии Госсовета РФ по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" активно занимаемся проработкой рекомендаций, регионы в этом очень заинтересованы", - сказал Малков.

Он отметил, что в настоящее время Рязанская область реализует пилотный проект в этом направлении. Он подчеркнул, что серьезных недостатков в таком способе закупок выявлено не было, а в числе преимуществ - скорость, удобство, снижение издержек и экономия бюджетных средств. Весь процесс от закупки до поставки занимает от трех до шести дней, важным преимуществом является дополнительный контроль качества со стороны платформы.

Губернатор добавил, что в пилотном проекте участвует уже более 50 школ и колледжей.