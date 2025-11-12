Решетников заявил о важности партнерства с Эфиопией на Африканском континенте

Министр экономического развития РФ отметил позитивную динамику развития экономики Эфиопии

Министр экономического развития РФ Максим Решетников © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Эфиопия является важным партнером России на Африканском континенте, и РФ готова поддержать растущий спрос в компетенциях, ресурсах и технологиях этой страны, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе пленарной сессии 9-го заседания межправительственной российско-эфиопской комиссии по вопросам экономического, научно-технического сотрудничества и торговли.

"Эфиопия - важный партнер России на Африканском континенте. Наши страны связывают давние отношения дружбы и сотрудничества. В последние годы они укрепляются, благодаря регулярным встречам лидеров наших стран, активному взаимодействию на уровне правительств, возобновлению работы межправкомиссии", - сказал министр.

Он отметил позитивную динамику развития экономики Эфиопии, обратив внимание, что она остается одной из самых быстрорастущих не только на континенте, но и в мире.

"Этому способствует богатая ресурсная база, растущее население, кадровый потенциал страны и развитие внутреннего законодательства - это помогает Эфиопии быть более открытой и прозрачной экономикой для внешних партнеров, - отметил Решетников. - Чтобы сохранить взятые темпы роста, предстоит отвечать на растущий спрос в компетенциях, ресурсах, технологиях. Россия готова в этом вас поддержать".