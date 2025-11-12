МЭА ждет роста потребления электроэнергии ЦОДами вдвое к 2030 году

В связи со значительным расширением дата-центров электропотребление ИИ-серверов вырастет в пять раз, считают в Международном энергетическом агентстве

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает увеличения потребления электроэнергии центрами обработки данных (ЦОД) вдвое к 2030 году, ИИ-серверами - в пять раз, говорится в ежегодном докладе агентства.

"В связи со значительным расширением дата-центров электропотребление ИИ-серверов вырастет в пять раз к 2030 году. Это будет способствовать удвоению общего электропотребления дата-центрами к 2030 году", - отмечается в нем. Согласно документу, потребление электроэнергии ЦОДами составит к концу этого десятилетия около 1 000 ТВт·ч, и чуть менее половины придется на ИИ-сервера.

Тем не менее, по прогнозу МЭА, на ЦОДы будет приходиться менее 10% общего роста спроса на электричество в 2024-2030 годах.

Географически большинство (82% мощности) дата-центров сконцентрировано в США, Китае и Европе, следует из доклада. Основной прирост - 85% новых мощностей - в ближайшие годы также придется на эти три региона, прогнозирует МЭА. При этом более половины центров планируется построить в городах с населением от 1 млн человек с уже имеющейся большой нагрузкой на сети, что грозит перегрузкой сетей и большими очередями на подключение. Как говорится в документе, в некоторых регионах очереди уже есть: в США, например, среднее время ожидания подключения к электросетям составляет от одного до трех лет, в Великобритании или ряде стран Европы может составить до 7-10 лет.

В целом МЭА не исключает, что около 20% планируемых ЦОДов могут быть не построены из-за этих очередей, нехватки инфраструктуры или ключевых компонентов и оборудования.

Агентство также ждет роста выработки электроэнергии для ЦОДов на газе на 220-285 ТВт·ч к 2035 году.