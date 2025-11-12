Туроператоры не получали обращений от туристов в Доминикане из-за блэкаута

Полное отключение электроэнергии произошло в республике из-за аварии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Находящиеся в Доминикане туристы не обращаются к туроператорам с жалобами из-за полного отключения электроэнергии в стране, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператоров.

"В данный момент у нас есть небольшое количество туристов, отдыхающих в Доминикане. В отелях работают запасные аварийные генераторы электричества, туристам предоставляется питание. В данный момент запросов на эвакуацию не поступало, туристы продолжают свой отдых", - рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

По данным Anex, жалоб от туристов также не поступает. Нет и отказов от отдыха. Другой туроператор также говорит, что не получал обращений от своих клиентов в Доминикане. По его словам, это направление не очень популярно среди россиян, туда нет прямых перелетов.

Полное отключение электроэнергии произошло в Доминиканской Республике из-за аварии, для обеспечения порядка мобилизована национальная полиция. Ранее государственная энергетическая компания Доминиканы ETED информировала, что причиной блэкаута стала авария на двух крупных электростанциях на востоке страны.