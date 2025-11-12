В Болгарии заявили, что резервов топлива в стране достаточно

Министр энергетики Жечо Станков заверил, что правительство принимает необходимые меры для обеспечения энергетической безопасности, в том числе работает с США, добиваясь дерогации для нефтеперерабатывающего завода "Лукойл нефтохим Бургас"

Редакция сайта ТАСС

СОФИЯ, 12 ноября. /ТАСС/. Проблем с поставкой топлива болгарским потребителям не будет. Об этом на слушаниях в парламенте, проводившихся в связи с введением американских санкций в отношении компании "Лукойл", сообщил министр энергетики Жечо Станков. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

"Болгарские граждане должны быть исключительно спокойны относительно доставки топлива. В случае прекращения поставок у нас есть запасы бензина на шесть месяцев, дизеля - на четыре месяца, авиационного топлива - на два месяца", - сообщил министр.

Станков заверил, что правительство принимает все необходимые меры для обеспечения энергетической безопасности, в том числе работает с Минфином США, добиваясь дерогации для нефтеперерабатывающего завода "Лукойл нефтохим Бургас", чтобы гарантировать нормальный производственный процесс.