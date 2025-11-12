Российские маркетплейсы обсуждают выход на рынок Эфиопии

Представитель компании РВБ назвал эфиопское направление перспективным

Аддис-Абеба, Эфиопия © Vadim_N/ Shutterstock/ Fotodom

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские маркетплейсы заинтересованы в выходе на рынок Эфиопии, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников по итогам 9-го заседания межправительственной российско-эфиопской комиссии по вопросам экономического, научно-технического сотрудничества и торговли в Москве.

"Мы, конечно, продвигаем туда наши маркетплейсы, причем продвигаем с двух точек зрения - как возможность нашего экспорта, и как возможность импорта из Эфиопии, из соседних стран, ну и, конечно, как заход уже на рынок. Как ту технологию, которую мы как страна можем поставлять и экспортировать на внешние рынки, которые позволят развиваться эфиопской экономикой", - сказал министр.

По словам представителя компании РВБ (Wildberries & Russ), присутствовавшего на заседании межправкомиссии, рынок этой страны перспективен. "Мы считаем рынок Эфиопии исключительно перспективным. В настоящее время проводим аналитику, участвуем в межправкомиссиях и ведем переговоры", - заявил он журналистам в кулуарах мероприятия.