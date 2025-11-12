Кухарук назвал инициативы Югры актуальными для всей страны

Губернатор региона отметил, что это проекты в сфере транспорта, здравоохранения, поддержки участников СВО и другие

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Предложенные в ходе Дней Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Совфеде инициативы, в том числе в сферах транспорта и инфраструктурного развития, актуальны не только для региона, но и для всей России. Такое мнение высказал журналистам по итогам Дней региона в Совфеде губернатор субъекта Руслан Кухарук.

"Сегодня мы обсудили те вопросы, которые актуальны не только для нашего региона, но и для всей страны. <...> [В ходе Дней региона мы обсудили] те проекты, которые непосредственно будут способствовать созданию условий по повышению качества жизни югорчан, и те проекты, которые позитивно отразятся в рамках транспортно-логистической связанности регионов Уральского федерального округа и в целом Российской Федерации", - сказал он.

Губернатор подчеркнул, что в ходе комитетов были предложены проекты в сфере модернизации и строительства транспортной инфраструктуры, здравоохранения, образования, культуры, поддержки участников СВО и их семей.