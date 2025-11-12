Татарстан увеличил прожиточный минимум почти на 7% на 2026 год

Он составит 16 098 рублей

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Прожиточный минимум в Татарстане в 2026 году составит 16 098 рублей. Это на 6,8% выше, чем в 2025 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

"Утвердить величину прожиточного минимума в Республике Татарстан на 2026 год в расчете на душу населения в размере 16 098 рублей, для трудоспособного населения - 17 547 рублей, пенсионеров - 13 844 рубля, детей - 15 615 рублей", - говорится в документе.

В 2025 году размер прожиточного минимума в Татарстане, утвержденного республиканским правительством, составляет 15 073 рубля.