Володин призвал усилить роль Минсельхоза в развитии социнфраструктуры села

Без этого население продолжит сокращаться несмотря на реализуемые проекты, заявил председатель ГД

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости повысить роль Министерства сельского хозяйства РФ в вопросах развития социальной инфраструктуры в сельской местности.

"И когда речь идет в том числе о развитии социальной инфраструктуры, возникает вопрос, а почему у нас профильное министерство, которое фактически отвечает за все то, что делается на селе, как-то отодвинуто на задний план, причем искусственно. Может быть, настало время взять и эти вопросы увязать и посмотреть, чтобы роль профильного министерства сельского хозяйства была более значимая в этих вопросах", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Он отметил, что создание инфраструктуры на селе должно сопровождаться повышением привлекательности сельской жизни. По словам председателя Госдумы, без этого население продолжит сокращаться несмотря на реализуемые проекты.

"Мы отмечаем то, что сокращается количество сельского населения. А какое влияние Министерство сельского хозяйства на то, чтобы там сохранить сельское население? Нет этого влияния", - заключил Володин.