Россия обсуждает проекты переработки твердых полезных ископаемых в Эфиопии

Это касается и агропромышленного сектора, и поставок удобрений, и вопросов добычи, подчеркнул министр экономического развития РФ Максим Решетников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия обсуждает вопросы о выходе российских компаний на эфиопский рынок в проекты переработки полезных ископаемых. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников по итогам 9-го заседания межправительственной российско-эфиопской комиссии по вопросам экономического, научно-технического сотрудничества и торговли.

"Мы обсуждаем вопросы, в том числе и захождения российских компаний, более серьезно выйти на эфиопский рынок. Это касается и агропромышленного сектора, это касается поставок удобрений, это касается вопросов добычи, переработки полезных ископаемых, в первую очередь твердых полезных ископаемых, это касается вопроса использования гидропотенциала, поскольку недорогая и в большом объеме электроэнергия присутствует, и построены несколько ГЭС крупных в Эфиопии", - отметил министр.

Решетников добавил, что коллеги заинтересованы в глубокой переработке сырья.

"Поэтому у нас такой очень широкий перечень направлений взаимодействия - еще и фармацевтика, есть еще и геологоразведка, ну и, конечно, большой пласт гуманитарного сотрудничества. Это касается в первую очередь образования и русского языка, подготовки кадров, в том числе возможных направлений взаимодействия в плане трудовой миграции", - заявил он.