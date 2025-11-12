ФАС выявила признаки картелей на торгах на сумму 205 млрд рублей с начала года

Служба отметила, что завела 280 дел по признакам заключения ограничивающих конкуренцию соглашений

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картелей на торгах на сумму 205 млрд рублей с начала 2025 года, сообщил глава ФАС Максим Шаскольский в ходе X Международной научно-практической конференции "Антимонопольная политика: наука, практика, образование" и Международного форума по картелям. Его слова привела пресс-служба ведомства.

В ФАС отметили, что служба возбудила 280 дел по признакам заключения ограничивающих конкуренцию соглашений с начала года. Из них 91,5% связаны с нарушениями на торгах. Нарушения зафиксированы во всех регионах страны, при этом чаще всего антиконкурентные сговоры встречаются в строительной отрасли, фармацевтике, недвижимости и сфере социального питания.

В ведомстве отметили, что с развитием цифровых технологий участники рынка используют новые способы для заключения картелей. Для их выявления ФАС разрабатывает государственную информационную систему "Антикартель", основанную на технологиях машинного обучения.

С 1 августа 2025 года вступил в силу закон, определяющий правовые основы функционирования системы. В настоящее время "Антикартель" автоматически анализирует более 9,2 млн торгов по 20 критериям, что уже позволило возбудить несколько антимонопольных дел.

Кроме того, Шаскольский подчеркнул значение международного сотрудничества в борьбе с картелями, в том числе в рамках ЕАЭС, СНГ и БРИКС. По его словам, к конкурентному сообществу БРИКС активно присоединяются регуляторы Египта, Индонезии, Ирана, ОАЭ и Эфиопии, а также развиваются новые направления взаимодействия в рамках ШОС и АСЕАН.