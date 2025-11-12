Минпромторг предложил распространить на маркетплейсы требования долгосрочных контрактов

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов призвал поддержать инициативу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ предложил в дальнейшем распространить требования законопроекта о долгосрочных контрактах на онлайн игроков, в том числе на маркетплейсы. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, выступая на правительственном часе в Госдуме.

"В дальнейшем мы предлагаем в законопроекте о долгосрочных контрактах распространить его требования и на онлайн игроков, в том числе маркетплейсы. Рассчитываем, коллеги, на вашу поддержку этой инициативы", - сказал он.

Ранее статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов заявлял, что министерство ведет работу с Минсельхозом, депутатами Госдумы и отраслевым сообществом над форматом механизма долгосрочных контрактов на поставку товаров, который позволит сдержать значительные скачки цен на ключевые виды продукции.

Как уточнял замминистра, сейчас идут переговоры по формату работы с ценами. Так, Минпромторг предлагает установить "вилку цен", а Минсельхоз предлагает рассмотреть возможность фиксации или установления формулы цены в долгосрочном контракте на основе взаимных договоренностей поставщика и покупателя.