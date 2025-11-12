Количество выданных кредитных карт в октябре сократилось на 25,2%

Среди регионов РФ наибольшее количество новых кредитных карт выдали в Москве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Количество новых выданных кредитных карт в октябре 2025 года сократилось на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,31 млн (в 2024 году - 1,76 млн), сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем число новых выданных кредитных карт в октябре напротив, увеличилось - на 3,3% (в сентябре - 1,27 млн).

При этом объем лимитов по кредитным картам, выданным в октябре, сократится на 43,5% относительно прошлого года и составил 116,6 млрд рублей (в октябре 2024 года - 206,3 млрд руб.). Однако в сравнении с предыдущим месяцем объем лимитов по новым выданным кредиткам вырос 6,6% (в сентябре 2025 года - 109,4 млрд рублей).

Среди регионов РФ наибольшее количество новых кредитных карт в октябре 2025 года было выдано в Москве (98,7 тыс.), Московской области (84,1 тыс.), Краснодарском крае (62,9 тыс.), Санкт-Петербурге (55,2 тыс.) и Свердловской области (42,7 тыс.).

При этом среди 30 регионов-лидеров по выдаче кредитных карт наиболее серьезная динамика сокращения их числа в октябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была зафиксирована в Москве (-36,1%), Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (-30,5%), Санкт-Петербурге (-30%), а также в Тульской области (-29,2%) и Красноярском крае(-27,6%).

"В 2025 году выдача новых кредитных карт стабилизировалась на довольно низком уровне (1-1,3 млн). Стоит отметить, что данная стабилизация наступила после падения выдачи во второй половине 2024 года. Напомним, что тогда количество выданных кредиток упало более чем в два раза - с уровня 2,2-2,3 млн в месяц (в середине 2024 года) до минимума в начале 2025 года (1-1,1 млн). Таким образом, можно констатировать, что аппетит банков к риску до сих пор находится на довольно низком уровне. Банки повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.