Bloomberg: против Google выдвинули иск о слежке за пользователями через ИИ

Компания обвиняется в нарушении закона Калифорнии о защите персональных данных, принятого в 1967 году

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Американская корпорация Google обвиняется в незаконном отслеживании личных данных пользователей с помощью модели искусственного интеллекта (ИИ) - Gemini. Соответствующий иск подан в федеральный суд Сан-Хосе в штате Калифорния. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на материалы дела.

По его информации, Google, предположительно, использует функцию поддержки Gemini для сбора и хранения информации о личных переписках пользователей в приложениях Gmail и Google Chat, а также о видеоконференциях на платформе Google Meet. Ранее эта функция включалась пользователями этих приложений вручную. Однако с октября поддержка ИИ была "тайно" активирована "без ведома или согласия пользователей". При этом отмечается, что Gemini можно отключить с помощью настроек конфиденциальности приложений.

Как сообщает Bloomberg, Google обвиняется в нарушении закона штата Калифорния о защите персональных данных, принятого в 1967 году.

В 2023 году Google представила чат-бот Gemini, который может понимать, обобщать, обрабатывать и комбинировать различные типы информации, включая текст, код, аудио, изображения и видео. По информации газеты The Wall Street Journal хакеры из более чем 20 стран использовали чат-бот Gemini для получения информации при подготовке к кибератакам в 2024 году.