В России ведется разработка девяти новых машин и оборудования для пищепрома

Отечественная доля в этой отрасли на внутреннем рынке составляет в среднем 54%, отметил министр промышленности и торговли Антон Алиханов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Разработка девяти новых машин и оборудования для пищевой промышленности ведется в России при поддержке Минпромторга РФ. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, выступая на правительственном часе в Госдуме.

Он отметил, что сейчас отечественная доля в этой отрасли на внутреннем рынке составляет в среднем 54%.

"При нашей поддержке ведется разработка девяти видов новых машин и оборудования. Уже было сказано о свеклоуборочном комбайне, свеклопогрузчике, автоматической линии приемки живой птицы и машине для сортировки яиц", - сказал министр.

Отдельное внимание уделяется оборудованию для масложировой отрасли, где уровень локализации сейчас составляет около 30%, а российская доля - 21%.

"В целом по пищемашу, уже было сказано, 335 проектов у нас заявлено. В двух сотнях из них мы уже связали заказчика и производителя. Для этого используем общепромышленную и отраслевую субсидию на НИОКР и обратный инжиниринг по линии Агентства технологического развития", - добавил Алиханов.