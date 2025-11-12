Упавшего во время показа робота Aidol пообещали совершенствовать

Глава Новой технологической коалиции Алексей Южаков отметил, что робот обучается в том числе на "последствиях собственных действий"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Представленного накануне в Москве российского антропоморфного робота - "Воплощенный ИИ" Aidol, который незапланированно потерял равновесие и упал на сцене, будут совершенствовать. Об этом ТАСС заявил глава Новой технологической коалиции Алексей Южаков.

По его словам, входящие в НТК организации только приступают к работе с платформой Aidol. "Поэтому, конечно, его [робота] функционал и возможности будут только совершенствоваться", - добавил Южаков.

Он напомнил о функции самообучения машины, оно "постоянное". Робот обучается в том числе на "последствиях собственных действий".

Робота, работающего полностью офлайн и до 6 часов автономно, показали 11 ноября. Он ориентируется в пространстве с помощью стереокамер, захватывает предметы до 10 кг и движется со скоростью до 6 км/ч. Текущий уровень локализации компонентов робота - 77%, целевой уровень - 93%.