Мишустин: IТ-индустрия в РФ лидирует по темпам роста показателей за пять лет

Премьер-министр России отметил, что эта сфера занимает лидирующие позиции среди всех крупных отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российская IТ-индустрия занимает лидирующее место по темпам роста ключевых показателей среди крупных отраслей.

Об этом заявил на пленарной сессии форума "Цифровые решения" премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Отечественная IТ-индустрия занимает лидирующие позиции по темпам роста ключевых показателей за пять лет среди всех крупных отраслей", - отметил глава кабмина.