Мишустин: вклад IТ-отрасли в ВВП за пять лет практически удвоился

Он составил 2,4%, отметил премьер-министр РФ

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Вклад IТ-индустрии в валовой внутренний продукт за минувшие пять лет практически удвоился и составил 2,4%. Об этом заявил на площадке форума "Цифровые решения" премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Ее [IТ-индустрии] вклад в валовой внутренний продукт за такой период [пять лет] практически удвоился и составил 2,4%", - указал глава кабмина.

Мишустин отметил и рекорды в разработке программного обеспечения, так за первую половину года 2025 года сегменту "удалось прибавить треть".

"Самое главное - стало выпускаться больше востребованных и конкурентоспособных продуктов", - подчеркнул Мишустин, добавив, что этот факт подтверждает и открывшаяся в рамках форума выставка, где представлены отечественные операционные системы, офисные решения, программно-аппаратные комплексы, цифровые ассистенты и другое.