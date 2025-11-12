Мишустин: продажи собственных IТ-услуг и продуктов увеличиваются

Объем их реализации в первом полугодии вырос более чем на 14%, отметил премьер-министр РФ

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Продажи отечественных IТ-услуг и продуктов увеличиваются, объем их реализации в первом полугодии вырос более чем на 14%. Об этом сообщил на пленарной сессии форума "Цифровые решения" премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Продажи собственных IТ-услуг и продуктов последовательно увеличиваются", - указал глава кабмина, говоря о спросе на отечественные технологические решения. "Только в первом полугодии объем их реализации вырос более чем на 14,5%", - добавил Мишустин.

По словам председателя правительства РФ, компании активно вкладываются в расширение бизнеса и модернизацию, в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Кроме того, ведется активная работа по созданию инфраструктуры для развития и применения технологий искусственного интеллекта, облачных решений.

"По сути, они формируют базу для долгосрочного технологического лидерства", - подчеркнул Мишустин.