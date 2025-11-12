Мишустин: около 300 млрд рублей инвестировано в капитал IТ-компаний за полгода

Премьер-министр РФ отметил, что они второй год превышают совокупные инвестрасходы телеком-операторов

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал IТ-предприятий за первую половину 2025 года составили порядка 300 млрд рублей. Об этом заявил на площадке форума "Цифровые решения" премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Читайте также

Первое беспилотное такси и вклад в разработку российского ПО. Заявления Мишустина

"Инвестиции в основной капитал предприятий IТ-отрасли за первую половину текущего года составили около 300 млрд рублей", - указал Мишустин. "Второй год подряд превышают совокупные инвестрасходы телеком-операторов", - добавил глава кабмина.