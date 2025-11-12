Мишустин: для успехов IТ-отрасли нужно усилить кооперацию бизнеса и государства
11:26
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Усиление кооперации государства и бизнеса необходимо для дальнейших успехов IТ-отрасли.
Об этом заявил на площадке форума "Цифровые решения" премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Для будущих успехов IТ-отрасли необходимо усилить кооперацию бизнеса и государства", - указал Мишустин.