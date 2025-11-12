ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Мишустин: для успехов IТ-отрасли нужно усилить кооперацию бизнеса и государства

Премьер-министр РФ рассказал об этом на площадке форума "Цифровые решения"
Редакция сайта ТАСС
11:26

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Усиление кооперации государства и бизнеса необходимо для дальнейших успехов IТ-отрасли.

Об этом заявил на площадке форума "Цифровые решения" премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Для будущих успехов IТ-отрасли необходимо усилить кооперацию бизнеса и государства", - указал Мишустин. 

Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия