Минпромторг готов рассмотреть инициативу об акцизе для импортируемой стали

В ведомстве пока не получали соответствующих обращений

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минпромторг готов рассмотреть с отраслью возможность ввода акциза на импортируемую сталь, но пока не получал соответствующих обращений, сообщили ТАСС в министерстве.

"Указанное обращение в Минпромторг России не поступало. В случае поступления министерство рассмотрит его в установленном порядке", - сказали в пресс-службе.

"Минпромторг России готов рассмотреть такую инициативу совместно с отраслевым сообществом по итогам взаимодействия с участниками рынка в рамках форума "Металл-Экспо2025", - добавили в министерстве.