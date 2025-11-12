Минпромторг готов рассмотреть инициативу об акцизе для импортируемой стали
11:29
обновлено 11:37
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минпромторг готов рассмотреть с отраслью возможность ввода акциза на импортируемую сталь, но пока не получал соответствующих обращений, сообщили ТАСС в министерстве.
"Указанное обращение в Минпромторг России не поступало. В случае поступления министерство рассмотрит его в установленном порядке", - сказали в пресс-службе.
"Минпромторг России готов рассмотреть такую инициативу совместно с отраслевым сообществом по итогам взаимодействия с участниками рынка в рамках форума "Металл-Экспо2025", - добавили в министерстве.