В 78 регионах РФ установили более 1,2 тыс. российских базовых станций 4G

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Свыше 1,2 тыс. отечественных базовых станций четвертого поколения установлено в 78 регионах России. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Цифровые решения".

"Практически по всей стране - в 78 регионах - установлено более 1 200 отечественных базовых станций четвертого поколения. До конца года на площадке завода в Дубне будет завершено производство 3 тыс. единиц такого оборудования различного стандарта", - сказал он.

Председатель правительства отметил, что для ускорения создания и внедрения продуктов отечественного производства в промышленность созданы специальные индустриальные центры компетенций, которые объединили крупных заказчиков и разработчиков софта. Это позволит воплотить востребованные инициативы, в том числе и с господдержкой.

"Многие корпоративные программные продукты, о которых говорил (сегодня на пленарной сессии форума - прим. ТАСС), это как раз результат их усилий. Благодаря им появились и другие прикладные решения. Например, системы поиска багажа, оперативного управления перевозками Российских железных дорог, авиационная сервисная платформа", - уточнил Мишустин.