Разработчик ПО "Базис" не исключает возможности проведения IPO до конца года

Решение планируется принять до конца ноября, отметил гендиректор компании Давид Мартиросов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Разработчик программного обеспечения "Базис" не исключает возможности проведения первичного размещения акций на бирже (IPO) до конца 2025 года. Об этом сообщил журналистам в кулуарах форума "Цифровые решения" генеральный директор "Базиса" Давид Мартиросов.

"Мы не исключаем возможность проведения IPO до конца года. Мы очень сильно ориентируемся на то, как рынок себя будет вести. И финальное решение мы еще не приняли", - сказал он.

Мартиросов добавил, что решение планируется принять до конца ноября.

По его словам, в рамках IPO два из трех действующих акционеров "Базиса" планируют продать часть своих долей, а "Ростелеком" не намерен уменьшать свою долю в "Базисе", так как это стратегически важный актив для компании. Он не уточнил, какие доли будут предложены другими совладельцами и какой пакет акций будет выставлен на IPO. "Никто не выходит полностью из капитала "Базиса", - отметил глава компании. - Ни один из участников не продает всю свою долю, они отдают лишь небольшую часть".

Мартиросов также подчеркнул, что компании не требуется дополнительный капитал. "Cash-in не нужен компании. Компания крайне прибыльна, у нее положительный денежный поток, финансовые доходы есть. Поэтому нам cash-in не нужен", - заключил он.