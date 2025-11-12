Мишустин: РФ освоила сложные IT-решения в сфере защиты информации

За прошлые три года в электронику вложено свыше 300 млрд рублей, напомнил глава кабмин

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия располагает передовыми технологиями в сфере криптографии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Цифровые решения".

"Уже освоили технологии сложных продуктов в сфере средств криптографии и защиты информации, промышленных контроллеров, оперативной памяти, решений для оборота и хранения электронных документов и многое другое", - указал он.

Мишустин назвал расширение отечественных вычислительных мощностей и укрепление российской радиоэлектронной промышленности одним из приоритетов для совместных действий государства и бизнеса. "Правительство предусматривает существенные ресурсы, чтобы нарастить производство в секторе", - сказал премьер.

За прошлые три года в электронику вложено свыше 300 млрд рублей, напомнил глава кабмина. Утверждена концепция развития испытательных полигонов и распределенной лаборатории для опытной эксплуатации серийного оборудования. Идет "создание отдельных продуктовых линеек цифровой и цифро-аналоговой микроэлектроники, СВЧ-электроники, а также изделий фотоники - лазеров, лидаров, трансиверов, терминалов космической лазерной связи и других", указал Мишустин.

"Объем реализации российской радиоэлектронной продукции в прошлом году был на 6% выше запланированного. А ее доля на внутреннем рынке составила более 60%", - подытожил председатель правительства, указав, что такие технологии "нужны и для опережающего выпуска прорывных решений в области искусственного интеллекта".