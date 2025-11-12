Кабмин выделит лучшим импортозамещающим проектам гранты до 2 млрд рублей

Общий объем поддержки в 2025 году может превысить 8 млрд рублей, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Особо значимые проекты в сфере импортозамещения в промышленности получат гранты от 100 млн рублей до 2 млрд рублей, а общий объем поддержки в этом году может превысить 8 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Цифровые решения".

"В конце октября закончился еще один прием заявок на реализацию особо значимых проектов в рамках индустриальных центров компетенций. Это уже третья волна. Отобранные инициативы получат гранты от ста миллионов до двух миллиардов рублей. Общий объем поддержки в этом году может превысить восемь миллиардов", - сказал он.

Председатель правительства РФ уточнил, что средства можно будет направить на покрытие до половины расходов на создание новых решений. Он также рассказал и о существенном усовершенствовании критериев для определения победителей. Теперь, по словам премьера, учитывается потенциал тиражирования, размер предполагаемой выручки от продажи, а также возможность использования на объектах критической информационной инфраструктуры. Разработчики таких проектов также получат статус системно значимых.

Мишустин отметил, что кабмин и далее будет возмещать крупным промышленным компаниям до половины стоимости этих решений, чтобы поддержать внедрение новых отечественных программ, которые появляются благодаря ИЦК.

"В целом продолжим формировать условия для развития рынка индустриального софта - с учетом потребностей производств. Подробнее все предложения рассмотрим летом на конференции ЦИПР. Приглашаю вас присоединиться к этой работе", - заключил премьер, обратившись к участникам форума.