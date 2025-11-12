Мишустин призвал опираться на разработки РФ при применении облачной инфраструктуры

В этом залог сохранности данных и бесперебойного функционирования процессов, отметил премьер-министр

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин указал на важность применения отечественных разработок в сфере облачной инфраструктуры.

Читайте также

Первое беспилотное такси и вклад в разработку российского ПО. Заявления Мишустина

"Важно опираться именно на отечественные продукты [при использовании облачной инфраструктуры]. В этом залог сохранности данных и бесперебойного функционирования процессов", - подчеркнул премьер, выступая на главной пленарной сессии форума "Цифровые решения".

Он отметил, что с распространением искусственного интеллекта, языковых моделей спрос на облачную инфраструктуру будет расти. "И она активно развивается. За последние 3 года количество стоек в коммерческих центрах обработки данных выросло более чем в 1,5 раза, а число предприятий, использующих публичные "облака" для создания своих приложений, удвоилось", - привел примеры Мишустин.

Компании, указал он, применяют уже готовые приложения для взаимодействия с клиентами и партнерами, анализа информации, проектного управления. "Многие не уступают по качеству и функциональности иностранным", - подчеркнул председатель правительства.