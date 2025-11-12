Мишустин поручил Минцифры определить требования к облачным сервисам
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минцифры определить требования к облачной инфраструктуре, необходимой для размещения на ней корпоративных систем.
"Поручаю Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций определить требования к облачной инфраструктуре, необходимой для размещения на ней корпоративных систем, признанных объектами критической информационной инфраструктуры", - сказал премьер на главной пленарной сессии форума "Цифровые решения".
"А также - сформулировать условия доступа к российским облачным сервисам искусственного интеллекта для решения задач госуправления и социальной сферы", - добавил он.