Мишустин поручил Минцифры определить требования к облачным сервисам

Речь идет об инфраструктуре, необходимой для размещения корпоративных систем

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минцифры определить требования к облачной инфраструктуре, необходимой для размещения на ней корпоративных систем.

"Поручаю Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций определить требования к облачной инфраструктуре, необходимой для размещения на ней корпоративных систем, признанных объектами критической информационной инфраструктуры", - сказал премьер на главной пленарной сессии форума "Цифровые решения".

"А также - сформулировать условия доступа к российским облачным сервисам искусственного интеллекта для решения задач госуправления и социальной сферы", - добавил он.