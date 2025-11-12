Мишустин: бизнесу РФ важно активнее переходить на отечественные софт и "железо"

Отечественные разработчики выводят на рынок новые продукты, запускают платформы, которые позволяют быстро и эффективно реагировать на возникающие риски, отметил премьер-министр России

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российскому бизнесу важно активнее создавать и внедрять перспективные технологии информационной безопасности, а также переходить на отечественные софт и "железо". Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на главной пленарной сессии форума "Цифровые решения".

"Чтобы в целом снизить возможные уязвимости предприятий, важно активнее создавать и внедрять перспективные технологии информационной безопасности, переходить на российский софт и "железо". Рассчитываю, что бизнес ответственно отнесется к выполнению такой задачи", - подчеркнул глава кабмина.

Премьер отметил, что отечественные разработчики выводят на рынок новые продукты, запускают платформы, которые позволяют быстро и эффективно реагировать на возникающие риски. "Профессиональные организации предоставляют и сервисы для обеспечения устойчивости IТ-систем к цифровым угрозам", - привел еще один пример Мишустин.

Он подчеркнул, что укрепление информационной безопасности входит в число приоритетов совместных действий государства и бизнеса. "Инвестиции в столь значимый сектор растут во всем мире", - указал премьер.