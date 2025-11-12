Токаев: в Астане ставят задачу довести товарооборот с РФ до $30 млрд

Президент Казахстана назвал показатель "очень реальным"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана намерены довести товарооборот с Россией до $30 млрд и считают это реальной целью, которая будет достигнута в ближайшее время. Об этом заявил прибывший в Москву с государственным визитом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в узком составе с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы поставили задачу довести товарооборот до $30 млрд, полагаю, что это очень реальный показатель и в самое ближайшее время мы достигнем намеченной цели", - сказал он.