Токаев назвал строительство Росатомом АЭС в Казахстане прорывным проектом

Президент Казахстана также отметил близость сторон к подписанию "очень важных соглашений"

Редакция сайта ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле назвал прорывным проектом строительство атомной электростанции в республике в сотрудничестве с Росатомом.

Читайте также

Встречи, форумы и первый госвизит. Президент Казахстана посетит Россию

"Особо хотел бы отметить сотрудничество с Российской Федерацией в области атомной энергии. Мы близки к подписанию очень важных соглашений, которые откроют путь к реальному строительству атомной стации в сотрудничестве с Росатомом. Это действительно важное событие, прорывной проект", - подчеркнул Токаев.