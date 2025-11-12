Токаев назвал строительство Росатомом АЭС в Казахстане прорывным проектом
Редакция сайта ТАСС
11:39
обновлено 12:05
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле назвал прорывным проектом строительство атомной электростанции в республике в сотрудничестве с Росатомом.
Читайте также
Встречи, форумы и первый госвизит. Президент Казахстана посетит Россию
"Особо хотел бы отметить сотрудничество с Российской Федерацией в области атомной энергии. Мы близки к подписанию очень важных соглашений, которые откроют путь к реальному строительству атомной стации в сотрудничестве с Росатомом. Это действительно важное событие, прорывной проект", - подчеркнул Токаев.