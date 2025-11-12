Мишустин назвал приоритетом формирование защищенной инфраструктуры связи
Редакция сайта ТАСС
11:42
обновлено 11:56
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Современная защищенная инфраструктура связи, в которой нуждается вся экономика для стабильной работы, является приоритетным направлением работы кабмина. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на главной пленарной сессии форума "Цифровые решения".
Читайте также
Первое беспилотное такси и вклад в разработку российского ПО. Заявления Мишустина
"Для стабильной работы организаций, всех секторов экономики требуется и качественная связь. И одним из приоритетов правительства является формирование современной и защищенной телекоммуникационной инфраструктуры", - сказал Мишустин. "Это важно и для развития других отраслей. В том числе - беспилотных технологий", - подчеркнул он.