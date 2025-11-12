ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Мишустин назвал приоритетом формирование защищенной инфраструктуры связи

Вся экономика нуждается в этом для стабильной работы, подчеркнул премьер
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Современная защищенная инфраструктура связи, в которой нуждается вся экономика для стабильной работы, является приоритетным направлением работы кабмина. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на главной пленарной сессии форума "Цифровые решения".

"Для стабильной работы организаций, всех секторов экономики требуется и качественная связь. И одним из приоритетов правительства является формирование современной и защищенной телекоммуникационной инфраструктуры", - сказал Мишустин. "Это важно и для развития других отраслей. В том числе - беспилотных технологий", - подчеркнул он. 

