Мишустин назвал приоритетом формирование защищенной инфраструктуры связи

Вся экономика нуждается в этом для стабильной работы, подчеркнул премьер

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Современная защищенная инфраструктура связи, в которой нуждается вся экономика для стабильной работы, является приоритетным направлением работы кабмина. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на главной пленарной сессии форума "Цифровые решения".

Читайте также

Первое беспилотное такси и вклад в разработку российского ПО. Заявления Мишустина

"Для стабильной работы организаций, всех секторов экономики требуется и качественная связь. И одним из приоритетов правительства является формирование современной и защищенной телекоммуникационной инфраструктуры", - сказал Мишустин. "Это важно и для развития других отраслей. В том числе - беспилотных технологий", - подчеркнул он.