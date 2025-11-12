Мосбиржа допустит акции ДОМ.РФ к торгам с 20 ноября

Акции получат тикер DOMRF и первый уровень листинга, говорится в сообщении торговой площадки

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Московская биржа допустит обыкновенные акции ДОМ.РФ к торгам с 20 ноября 2025 года, говорится в сообщении торговой площадки.

Акции получат тикер DOMRF и первый уровень листинга.

Ранее компания объявила о намерении провести первичное публичное размещение (IPO) акций на Московской бирже в ноябре.

Инвесторам предложат исключительно акции, выпускаемые в рамках дополнительной эмиссии компании. Все привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса, указывается в сообщении. Правительство РФ как действующий акционер ДОМ.РФ не намерен продавать принадлежащие ей акции в рамках размещения, сохранив мажоритарную долю в капитале.

Количество акций, размещаемых в рамках IPO, будет определено по результатам сбора книги заявок и объявлено позднее, в пределах срока действия зарегистрированного Банком России проспекта ценных бумаг.