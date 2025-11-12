Участники рынка ожидают высокий уровень спроса на юаневые ОФЗ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Участники финансового рынка ожидают, что уровень спроса на ОФЗ в юанях от инвесторов всех категорий будет высоким. Такое мнение ТАСС высказали опрошенные участники рынка.

Так, по словам начальника управления рынков капитала Сбербанка Эдуарда Джабарова, ожидается спрос на суверенные выпуски в юанях от самого широкого круга инвесторов. "Наши предварительные дискуссии с рынком показали, что не менее 40% спроса будет обеспечено управляющими компаниями и family office (семейными управляющими компаниями - прим. ТАСС). Еще 40% спроса, по нашим оценкам, будет обеспечено спросом со стороны банков и 20% - брокерами и страховыми компаниями. Спроса со стороны локальных игроков более чем достаточно", - отметил он.

"Мы провели работу с около 80 участниками рынка и пришли к выводу, что рынок объективно нуждается в суверенном бенчмарке в китайской валюте. Более того, российские корпоративные заемщики нуждаются в реперных точках на кривой доходности для более эффективного ценообразования своих долговых инструментов на этапе первичного размещения", - заключил Джабаров.

В то же время руководитель управления инвестиционно-банковской деятельности "ВТБ капитал трейдинг" Мария Хабарова отметила, что ОФЗ в юанях может стать долгожданным ориентиром для инвесторов и эмитентов на рынке юаневых облигаций в России, одного из крупнейших рынков обращения офшорных юаневых инструментов в мире.

"Мы ожидаем интерес к размещению со стороны инвесторов всех категорий", - заключила она.