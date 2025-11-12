"Агроэкспорт": российский экспорт вина за 10 месяцев вырос на 15%

В топ-3 лидеров по закупкам российского вина входят Китай, Белоруссия и Казахстан

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российский экспорт вина по итогам января - октября 2025 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15% в денежном выражении, до около $5 млн, сообщил журналистам руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на Российском винодельческом форуме.

"Россия за 10 месяцев 2025 года поставила на зарубежные рынки более 2,9 тыс. тонн вина на сумму около $5 млн. Поставки увеличились на 15% в денежном выражении и на 1% в тоннаже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он.

Ильюшин отметил, что в основном Россия осуществляет экспорт игристых вин (почти $3 млн) и прочих вин (около $2 млн). В топ-3 лидеров по закупкам российского вина входят Китай, Белоруссия и Казахстан.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший рост поставок в стоимостном выражении произошел в Китай. Так, за указанный период Россия поставила в КНР почти 1 тыс. тонн вина на сумму более $1,4 млн, что на $462 тыс. выше показателя годом ранее.