В строительных работах по ВСМ Москва - Петербург заняты 11,5 тыс. человек

Постройка идет по графику

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. В строительных и подготовительных работах высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург заняты более 11,5 тыс. человек, строительство идет по графику, сообщил кабмин РФ по итогам совещания по проекту с участием вице-премьера Виталия Савельева.

"В строительных и подготовительных работах заняты более 11,5 тысячи человек, количество специальной техники превышает 4 тыс. единиц. Строительство ведется в соответствии с планом проведения работ", - говорится на сайте правительства.

В том числе по графику ведется производство высокоскоростного подвижного состава для ВСМ на заводе АО "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме, отмечается в сообщении.

О проекте

Реализация проекта строительства первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

Железная дорога протяженностью около 700 км пройдет по территории шести субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что ежегодный пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию - на 2028 год.