Кабмин продолжит контролировать динамику поставок сельхозтехники аграриям

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев отметил, что тема тенденции к снижению закупок техники постоянно поднимается в правительстве

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ продолжит контролировать динамику поставок сельскохозяйственной техники российским аграриям, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе правительственного часа в Госдуме.

"Важным фактором роста эффективности АПК является энерговооруженность. И здесь тоже сохраняются инструменты поддержки. У Минпромторга это субсидии производителям. У Минсельхоза для стимулирования спроса есть льготный лизинг и льготные кредиты. Вместе с тем общую обеспокоенность вызывает тенденция к снижению закупок техники. Данная тема поднималась и сегодня, и на каждой встрече с депутатами. Я еще раз скажу, что работа по нивелированию сложившейся ситуации ведется. Мы на уровне правительства продолжим контролировать динамику поставок техники аграриям", - сказал Патрушев.

Вице-премьер также сообщил, что для поддержки рентабельности аграрных предприятий правительство предусматривает ряд механизмов, которые направлены на обеспечение доступности материально-технических ресурсов. Так, по его словам, действует пакет мер, позволяющий стабильно поставлять на внутренний рынок нужный объем удобрений.

"Во-вторых, работаем над повышением самообеспеченности семенами. Сформирован комплекс инструментов, который позволяет поддержать как научные разработки, так и тиражирование полученного результата. Эффект достаточно наглядный: буквально в 2022 году у нас обеспеченность собственными семенами составляла порядка 60%. По итогам 2025 года рассчитываем, что самообеспеченность собственными семенами достигнет 70%", - добавил вице-премьер.