Вице-премьер Григоренко признался, что не использует ИИ

Руководитель аппарата правительства РФ добавил, что занимается тестированием технологии, разбирается в ее работе и пытается найти в ИИ изъяны

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, который курирует цифровое направление, признался, что не использует искусственный интеллект (ИИ) в реальной жизни и при подготовке к выступлениям. Об этом он рассказал в ходе пленарного заседания форума "Цифровые решения"

"Я вообще не использую искусственный интеллект ни в обычной жизни, ни когда готовлюсь к выступлениям", - сказал вице-премьер, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания о том, использует ли он ИИ.

Григоренко добавил, что занимается тестированием технологии, разбирается в ее работе и пытается найти в ИИ изъяны.