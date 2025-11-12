Вице-премьер Григоренко признался, что не использует ИИ
Редакция сайта ТАСС
12:09
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, который курирует цифровое направление, признался, что не использует искусственный интеллект (ИИ) в реальной жизни и при подготовке к выступлениям. Об этом он рассказал в ходе пленарного заседания форума "Цифровые решения"
"Я вообще не использую искусственный интеллект ни в обычной жизни, ни когда готовлюсь к выступлениям", - сказал вице-премьер, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания о том, использует ли он ИИ.
Григоренко добавил, что занимается тестированием технологии, разбирается в ее работе и пытается найти в ИИ изъяны.