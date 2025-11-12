Кабмин может продлить заключение новых инвестсоглашений по модернизации НПЗ

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс разработаны Минфином в рамках бюджетного пакета

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Компании, которые ранее не заключали инвестиционные соглашения по модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), получат такую возможность до середины 2026 года. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Те заводы, которые не заключали такое соглашение ранее, получат такую возможность до середины следующего года заключить соответствующий соглашение", - сказал он.

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс разработаны Минфином России в рамках бюджетного пакета. Новые соглашения о модернизации НПЗ с применением инвестиционной надбавки к обратному акцизу на нефть в размере 30% могут быть заключены в период с 1 января 2026 года.

Право на заключение новых соглашений не распространяется на заводы, уже имеющие действующие инвестсоглашения с Минэнерго России. Исключение сделано для НПЗ, выполнивших предыдущие обязательства по доведению доли выпуска бензина класса 5 до 10% от переработки или осуществивших инвестиции не менее 60 млрд рублей в создание мощностей, введенных в эксплуатацию с июля 2014 года.