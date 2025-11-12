Минфин смягчит налог на игорный бизнес

Корректировка допдоходов не проводилась, отметили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ смягчит налог на игорный бизнес, корректировка дополнительных доходов не проводилась. Об этом заявил журналистам в кулуарах Совета Федерации статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"В поправках это учтено. Сейчас корректировок в этой части не было, то есть мы, действительно, скорректировали норму, но участники отрасли говорят, что не будет такого сокращения рынка, как ожидалось, и прочее. Поэтому каких-то таких корректировок пока в этой части мы пока не вносили, в части доходов", - сказал он.