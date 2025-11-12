В Минфине рассказали о механизме обратного акциза на переработку нефти за рубежом

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов отметил, что он будет таким же, как для НПЗ России

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Компании, перерабатывающие российскую нефть на давальческих условиях (передача нефти перерабатывающей компании для переработки) за пределами страны, смогут получать обратный акциз по аналогичной схеме с нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) внутри России. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"По такой же схеме, да. Порядок расчетов похож, как для российских нефтеперерабатывающих заводов, исходя из объемов выхода нефтепродуктов с тонны переработанной нефти", - пояснил он.

Право на получение выплаты будут иметь организации, включенные в специальный перечень, утверждаемый правительством РФ. "По перечню, установленному правительством", - уточнил Сазанов.

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс подготовлены Минфином ко второму чтению законопроекта, входящего в пакет бюджетных инициатив.