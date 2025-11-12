Путин разрешил "Ренессанс капитал - финансовый консультант" купить 100% Ситибанка

Решение принято в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государстве и международных организаций

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин разрешил "Ренессанс капиталу - финансовый консультант" приобрести 100% акций Ситибанка, принадлежащие Citigroup Netherlands B.V. Это следует из распоряжения президента РФ, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

Решение принято в рамках исполнения указа президента о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государстве и международных организаций.