Путин разрешил "Ренессанс капитал - финансовый консультант" купить 100% Ситибанка
12:53
обновлено 13:06
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин разрешил "Ренессанс капиталу - финансовый консультант" приобрести 100% акций Ситибанка, принадлежащие Citigroup Netherlands B.V. Это следует из распоряжения президента РФ, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
Решение принято в рамках исполнения указа президента о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государстве и международных организаций.