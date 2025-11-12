СФ одобрил увеличение вычета по долгосрочным сбережениям для семей с детьми

Документ закрепляет поправки в Налоговый кодекс РФ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Совфед одобрил закон о совершенствовании налогового стимулирования инструментов для формирования долгосрочных сбережений, в частности, согласно документу налоговый вычет на семью с детьми возрастет до 1 млн рублей.

Документ закрепляет поправки в Налоговый кодекс РФ. С 1 января 2024 года запущена программа долгосрочных сбережений (ПДС), представляющая собой новый универсальный финансовый инструмент для граждан, который позволит им при стимулирующей поддержке государства сформировать капитал. Одним из источников формирования средств по программе долгосрочных сбережений являются сберегательные взносы работодателей в пользу своих работников. Для мотивирования работодателей участвовать в программе закон предусматривает учет сберегательных взносов работодателей в составе расходов для целей налогообложения прибыли и ограничение обложения страховыми взносами сберегательных взносов работодателей.

Также для активного участия граждан в ПДС проектом предусмотрен при определении минимального срока действия договора зачет срока действия договора в случае перевода всех средств, отраженных на счете долгосрочных сбережений, в новый договор, а также ограничение количества заключенных договоров в пользу близких родственников.

Кроме того, для выравнивания условий налогообложения НДФЛ по долгосрочным продуктам предлагается в отношении налоговой базы по доходам, полученным в виде выплат по договору долгосрочных сбережений, установить налоговую ставку на доходы физических лиц в размере 13% (15%) в зависимости от суммы налоговых баз по аналогии с налоговой ставкой по НДФЛ в отношении страховых выплат по договорам страхования, выплат по пенсионному обеспечению, а также в отношении доходов по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Изменения по договорам страхования жизни

Кроме того, закон направлен на стимулирование граждан заключать договоры долгосрочного страхования жизни, в том числе договоры долевого страхования жизни, путем распространения налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан на страховые взносы по договорам страхования жизни и освобождение от налогообложения выплат по таким договорам, превышающим суммы внесенных страховых взносов, в пределах 30 млн рублей по каждому такому договору при выполнении установленных условий.

До 31 декабря 2024 года страховые выплаты по договорам страхования жизни, связанные с дожитием застрахованного лица до определенного возраста или срока, либо в случае наступления иного события учитывались при определении налоговой базы по НДФЛ только в части превышения, которое определялось в соответствии со специальным порядком с учетом среднегодовой ставки рефинансирования Банка России.

Для донастройки нового регулирования закон сохраняет возможность применения старого порядка для заключенных до 31 декабря 2024 года включительно договоров страхования жизни сроком от трех лет в отношении части страховых выплат, сформированных за счет инвестиционного дохода за каждый год действия договора до 2025 года.

Кроме того, для таких же договоров, срок действия которых превышает пять лет, закон предоставляет возможность по выбору выгодоприобретателя применить вместо старого порядка освобождение от НДФЛ страховой выплаты в размере до 30 млн рублей. Эти изменения не будут распространяться на договоры страхования жизни, по которым страховая премия была увеличена после 30 июня 2024 года, а также если по таким договорам было предусмотрено условие о возможности их продления.

Налоговый вычет семьям с детьми

Кроме того, согласно нововведениям налоговый вычет по продуктам долгосрочных сбережений на семью с детьми возрастет до 1 млн рублей. Речь идет об увеличении налогового вычета по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений с 400 до 500 тысяч рублей на каждого родителя.

Вычет будет предусмотрен в каждом налоговом периоде в течение всего срока действия договора по продуктам долгосрочных сбережений. Получить единый налоговый вычет в размере до 500 тысяч рублей можно будет каждому родителю на сумму вложений в долгосрочные сбережения в случаях, когда превышение стандартного вычета связано со взносами в пользу их детей. Повышенный налоговый вычет по семейным инструментам сбережений можно будет получать до достижения ребенком 18 лет или 24 лет, если он учится очно. Таким образом, максимальная сумма налогового вычета для семьи составит 1 млн рублей, пояснили ранее в Минфине.

Инициатива подготовлена по поручению президента РФ и направлена на создание дополнительных налоговых стимулов для семейных инструментов сбережений. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.